Війна в Україні — яке співвідношення дронів на фронті

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на основних напрямках фронту співвідношення дронів переважає на користь Сил оборони. Україна може виготовляти ще більше безпілотників, але є брак фінансування.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 20 серпня.

Співвідношення дронів на фронті

Зеленський розповів, що російські війська збільшили виробництва та інтенсивність використання дронів на фронті. Сили оборони наразі такого кроку не зробили через брак фінансування, але на основних напрямках фронту співвідношення дронів 1,1 до 1 на користь України.

"Дрони: проблематика залишається. Вважаю, що це те, у що потрібно активно включатися партнерам. Росіяни збільшили кількість дронів, ми через брак фінансування не збільшили поки. При тому, що можливості є", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз ситуація є набагато кращою, ніж була буквально місяць тому. За словами Зеленського, з точки зору виробництва у нас є реально можливості і ми можемо вдвічі, а то й втричі переважати РФ за кількістю дронів на полі бою. Однак глава держави підкреслив, що для цього потрібні фінанси та домовленості.

Угода про дрони України і США

Володимир Зеленський також поділився, що Україна запропонувала США угоду щодо дронів на 50 млрд доларів на п'ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. За його словами, така велика програма запрацює вже після війни.

Крім того, глава держави заявив, що є домовленості з Дональдом Трампом. Після відкриття експорту США купуватиме українські дрони. Це дуже важлива подія для України.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР розповіли, що Росія використовує новий БпЛА для обстрілів. Він має LTE-зв'язок та можливість віддаленого керування.

Також ми писали, що Зеленський підтвердив, що хоче купити у Трампа зброю майже на сотню мільярдів доларів. Президент назвав деякі види зброї, які ЗСУ хочуть отримати від американців.