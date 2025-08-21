Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Зеленський розкрив співвідношення дронів на фронті

Зеленський розкрив співвідношення дронів на фронті

Ua ru
Дата публікації: 21 серпня 2025 17:08
Війна в Україні — яке співвідношення дронів на фронті
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на основних напрямках фронту співвідношення дронів переважає на користь Сил оборони. Україна може виготовляти ще більше безпілотників, але є брак фінансування.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами 20 серпня. 

Реклама
Читайте також:

Співвідношення дронів на фронті

Зеленський розповів, що російські війська збільшили виробництва та інтенсивність використання дронів на фронті. Сили оборони наразі такого кроку не зробили через брак фінансування, але на основних напрямках фронту співвідношення дронів 1,1 до 1 на користь України.

"Дрони: проблематика залишається. Вважаю, що це те, у що потрібно активно включатися партнерам. Росіяни збільшили кількість дронів, ми через брак фінансування не збільшили поки. При тому, що можливості є", — сказав Зеленський.

Він зазначив, що зараз ситуація є набагато кращою, ніж була буквально місяць тому. За словами Зеленського, з точки зору виробництва у нас є реально можливості і ми можемо вдвічі, а то й втричі переважати РФ за кількістю дронів на полі бою. Однак глава держави підкреслив, що для цього потрібні фінанси та домовленості. 

Угода про дрони України і США

Володимир Зеленський також поділився, що Україна запропонувала США угоду щодо дронів на 50 млрд доларів на п'ять років із виробництвом 10 млн дронів на рік. За його словами, така велика програма запрацює вже після війни. 

Крім того, глава держави заявив, що є домовленості з Дональдом Трампом. Після відкриття експорту США купуватиме українські дрони. Це дуже важлива подія для України.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР розповіли, що Росія використовує новий БпЛА для обстрілів. Він має LTE-зв'язок та можливість віддаленого керування.

Також ми писали, що Зеленський підтвердив, що хоче купити у Трампа зброю майже на сотню мільярдів доларів. Президент назвав деякі види зброї, які ЗСУ хочуть отримати від американців.

Володимир Зеленський зброя дрони війна в Україні Росія фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації