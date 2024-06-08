Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow У ДПСУ заявили про випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів в Україну arrow

У ДПСУ заявили про випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів в Україну

8 червня 2024 23:01
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну — подробиці ДПСУ
Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ілюстративне фото: ДПСУ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що трапляються випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну. Йдеться про чоловіків, які втекли за кордон

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у суботу, 8 червня. 

Читайте також:

Ухилянтів повертають в Україну

Спікер ДПСУ зазначив, що повернення чоловіків, які незаконно виїхали з країни, відбувається завдяки відповідним угодам із сусідніми державами.

"Але кожна країна, чи то Молдова, чи інша країна, в першу чергу використовує своє законодавство щодо осіб, які в незаконний спосіб потрапили на територію їхньої держави, щодо їхнього повернення до України. Такі випадки є, але сказати, щоб це застосовувалось до всіх порушників, не можна", — пояснив Демченко.

Він додав, що зараз прикордонники не виявили збільшення кількості чоловіків, які повертаються з-за кордону.

Як ухилянти тікають за кордон

Нагадаємо, що прикордонники в суботу, 8 червня, затримали двох чоловіків, які, заховавши євро в паспортах, хотіли незаконно потрапити до Польщі. Втікачі намагалися підкупити ДПСУ.

Також нещодавно викрили власника готелю, який заселяв ухилянтів та допомагав їм перебратися через кордон до Словаччини. Зловмисник шукав втікачів у соцмережах.

угода
війна
війна в Україні
країни
ДПСУ
Україна
ухилянти
втеча
кордон
закон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна