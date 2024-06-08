Сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну — подробиці ДПСУ

У ДПСУ заявили про випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів в Україну
Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що трапляються випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну. Йдеться про чоловіків, які втекли за кордон.
Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у суботу, 8 червня.
Ухилянтів повертають в Україну
Спікер ДПСУ зазначив, що повернення чоловіків, які незаконно виїхали з країни, відбувається завдяки відповідним угодам із сусідніми державами.
"Але кожна країна, чи то Молдова, чи інша країна, в першу чергу використовує своє законодавство щодо осіб, які в незаконний спосіб потрапили на територію їхньої держави, щодо їхнього повернення до України. Такі випадки є, але сказати, щоб це застосовувалось до всіх порушників, не можна", — пояснив Демченко.
Він додав, що зараз прикордонники не виявили збільшення кількості чоловіків, які повертаються з-за кордону.
Як ухилянти тікають за кордон
Нагадаємо, що прикордонники в суботу, 8 червня, затримали двох чоловіків, які, заховавши євро в паспортах, хотіли незаконно потрапити до Польщі. Втікачі намагалися підкупити ДПСУ.
Також нещодавно викрили власника готелю, який заселяв ухилянтів та допомагав їм перебратися через кордон до Словаччини. Зловмисник шукав втікачів у соцмережах.
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