Сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну — подробиці ДПСУ

Прикордонники затримали чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ілюстративне фото: ДПСУ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що трапляються випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну. Йдеться про чоловіків, які втекли за кордон.

Про це Андрій Демченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" у суботу, 8 червня.

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Ухилянтів повертають в Україну

Спікер ДПСУ зазначив, що повернення чоловіків, які незаконно виїхали з країни, відбувається завдяки відповідним угодам із сусідніми державами.

"Але кожна країна, чи то Молдова, чи інша країна, в першу чергу використовує своє законодавство щодо осіб, які в незаконний спосіб потрапили на територію їхньої держави, щодо їхнього повернення до України. Такі випадки є, але сказати, щоб це застосовувалось до всіх порушників, не можна", — пояснив Демченко.

Він додав, що зараз прикордонники не виявили збільшення кількості чоловіків, які повертаються з-за кордону.

Як ухилянти тікають за кордон

Нагадаємо, що прикордонники в суботу, 8 червня, затримали двох чоловіків, які, заховавши євро в паспортах, хотіли незаконно потрапити до Польщі. Втікачі намагалися підкупити ДПСУ.

Також нещодавно викрили власника готелю, який заселяв ухилянтів та допомагав їм перебратися через кордон до Словаччини. Зловмисник шукав втікачів у соцмережах.