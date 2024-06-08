Соседние страны возвращают уклонистов назад в Украину — подробности ГНСУ

Пограничники задержали мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Иллюстративное фото: ГПСУ

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что бывают случаи, когда соседние страны возвращают уклонистов назад в Украину. Речь идет о мужчинах, сбежавших за границу.

Об этом Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона "Єдині новини" в субботу, 8 июня.

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Уклонистов возвращают в Украину

Спикер ГПСУ отметил, что возвращение незаконно выехавших из страны мужчин происходит благодаря соответствующим соглашениям с соседними государствами.

"Но каждая страна, будь то Молдова или другая страна, в первую очередь использует свое законодательство в отношении лиц, которые незаконно попали на территорию их государства, относительно их возвращения в Украину. Такие случаи есть, но сказать, чтобы это применялось ко всем нарушителям, нельзя", — объяснил Демченко.

Он добавил, что на данный момент пограничники не обнаружили увеличение числа возвращающихся из-за рубежа мужчин.

Как уклонисты убегают за границу

Напомним, что пограничники в субботу, 8 июня, задержали двух мужчин, которые, спрятав евро в паспортах, хотели незаконно попасть в Польшу. Беглецы пытались подкупить ГПСУ.

Также недавно разоблачили владельца отеля, который заселял уклонистов и помогал им перебраться через границу в Словакию. Злоумышленник искал беглецов в соцсетях.