Підстави для виїзду військовозобов'язаних за кордон, повний список

Перетин державного кордону України. Фото: radiotrek.rv.ua

Українські чоловіки мають цілих п’ять підстав для виїзду за кордон у період дії воєнного стану. Та ті громадяни, які не зняті з військового обліку і мають лише право на відстрочку, повинні надати відповідні документи, завірені у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у відповідному законі.

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Підстави для виїзду за кордон

У період дії воєнного стану, згідно із нормами українського законодавства, виїзд за межі України заборонений для чоловіків віком від 18 до 60 років, а також військовозобов’язаним жінкам.

Втім, існує цілих п’ять підстав для виїзду за кордон. По-перше, це стан здоров’я — зокрема, виїжджати мають право зняті з військового обліку через проблеми зі здоров’ям.

Крім того, право виїзду з України під час особливого періоду надається:

для навчання;

за сімейними обставинами;

за професією;

держслужбовцям.

Що потрібно для виїзду з України

Частина українських чоловіків можуть виїхати за межі України, маючи тимчасову відстрочку від мобілізації (зокрема, через бронювання на підприємстві).

У таких випадках військовозобов’язані повинні мати відповідні позначки у військово-облікових документах.

Ці позначки можна отримати у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, куди треба надати відповідні документи, які підтверджують право на відстрочку.

Нагадаємо, громадянам, які мають відстрочку від мобілізації, надану Міністерством економіки, продовжать бронювання ще на три місяці автоматично.

Раніше ми писали, що частина військовозобов’язаних українців, які перебувають за кордоном, має повернутися додому і звернутися до територіальних центрів комплектування.