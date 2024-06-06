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Пять причин для выезда украинских мужчин за границу — что говорит законодательство

6 июня 2024 13:32
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Основания для выезда военнообязанных за границу, полный список
Пересечение государственной границы Украины. Фото: radiotrek.rv.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

У украинских мужчин целых пять оснований для выезда за границу в период действия военного положения. Но граждане, которые не сняты с военного учета и имеют только право на отсрочку, должны предоставить соответствующие документы, заверенные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в соответствующем законе.

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Основания для выезда за границу

В период действия военного положения, согласно нормам украинского законодательства, выезд за пределы Украины запрещен для мужчин от 18 до 60 лет, а также военнообязанным женщинам.

Впрочем, существует пять оснований для выезда за границу. Во-первых, это состояние здоровья — в частности, выезжать имеют право снять с военного учета из-за проблем со здоровьем.

Кроме того, право выезда из Украины во время особого периода предоставляется:

  • для обучения;
  • по семейным обстоятельствам;
  • по профессии;
  • госслужащим.

Что нужно для выезда из Украины

Часть украинских мужчин могут выехать за пределы Украины, имея временную отсрочку от мобилизации (в частности, из-за бронирования на предприятии).

В таких случаях военнообязанные должны иметь соответствующие отметки в военно-учетных документах.

Эти отметки можно получить в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, куда следует предоставить соответствующие документы, подтверждающие право на отсрочку.

Напомним, гражданам, имеющим отсрочку от мобилизации, предоставленную Министерством экономики, продлят бронирование еще на три месяца автоматически.

Ранее мы писали, что часть находящихся за рубежом военнообязанных украинцев должна вернуться домой и обратиться в территориальные центры комплектования.

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отсрочка
мобилизация
война в Украине
граница

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