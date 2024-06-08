Чоловіки не повертаються в Україну

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не фіксують збільшення кількості чоловіків, які повертаються в Україну з-за кордону. При цьому він зазначив, що збільшилася загальна кількість в'їздних перетинів кордону.

Про це Демченко повідомив в ефірі телемарафону у суботу, 8 червня.

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Число чоловіків не збільшилося

"За останній час немає такої різкої переваги, до прикладу, на виїзд з України. Це може бути перед вихідними, але у подальшому більшість перетинів кордону йде на в'їзд. Ми не виокремлюємо статистично по статі, по вікових показниках громадян, які перетинають кордон", — сказав Демченко.

За словами речника, за останній період кількість чоловіків, які в'їжджають на територію України, така ж сама, як кількість тих, хто виїжджає за межі держави.

"Якщо говорити за чоловіків, то за останній період у відсотковому співвідношенні це десь 50 на 50. У тих громадян України чоловічої статі, які мають підстави на перетин на виїзд з України, прикордонники перевіряють документи, підстави для такого руху. І така ж сама кількість чоловіків умовно перетинає кордон на в'їзд в Україну", — пояснив Демченко.

Раніше ми повідомляли, які є підстави для виїзду українських чоловіків за кордон.

Нагадаємо, ми писали, чи має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Також ми інформували, хто з українців має приїхати з-за кордону для того, щоб відвідати ТЦК.