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Скільки чоловіків повертаються в Україну з-за кордону — у ДПСУ підбили підсумки

8 червня 2024 18:57
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Дмитро Галушка
Редактор
Чоловіки не повертаються в Україну
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не фіксують збільшення кількості чоловіків, які повертаються в Україну з-за кордону. При цьому він зазначив, що збільшилася загальна кількість в'їздних перетинів кордону.

Про це Демченко повідомив в ефірі телемарафону у суботу, 8 червня.

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Число чоловіків не збільшилося

"За останній час немає такої різкої переваги, до прикладу, на виїзд з України. Це може бути перед вихідними, але у подальшому більшість перетинів кордону йде на в'їзд. Ми не виокремлюємо статистично по статі, по вікових показниках громадян, які перетинають кордон", — сказав Демченко.

За словами речника, за останній період кількість чоловіків, які в'їжджають на територію України, така ж сама, як кількість тих, хто виїжджає за межі держави.

"Якщо говорити за чоловіків, то за останній період у відсотковому співвідношенні це десь 50 на 50. У тих громадян України чоловічої статі, які мають підстави на перетин на виїзд з України, прикордонники перевіряють документи, підстави для такого руху. І така ж сама кількість чоловіків умовно перетинає кордон на в'їзд в Україну", — пояснив Демченко.

Раніше ми повідомляли, які є підстави для виїзду українських чоловіків за кордон. 

Нагадаємо, ми писали, чи має витяг, виданий ЦНАП, таку ж юридичну силу, як і документ з ТЦК, та чи надає змогу виїхати за кордон.

Також ми інформували, хто з українців має приїхати з-за кордону для того, щоб відвідати ТЦК.

Україна
військовозобов'язані
мобілізація
прикордонники
чоловіки
ДПСУ

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