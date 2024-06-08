Чоловіки не повертаються в Україну

Сколько мужчин возвращаются в Украину из-за границы — в ГПСУ подвели итоги
Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что пограничники не фиксируют увеличение количества мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы. При этом он отметил, что увеличилось общее количество въездных пересечений границы.
Об этом Демченко сообщил в эфире телемарафона в субботу, 8 июня.
Число мужчин не увеличилось
"За последнее время нет такого резкого преимущества, к примеру, на выезд из Украины. Это может быть перед выходными, но в дальнейшем большинство пересечений границы идет на въезд. Мы не выделяем статистически по полу, по возрастным показателям пересекающих границу граждан", — сказал Демченко.
По словам спикера, за последний период количество мужчин, въезжающих на территорию Украины, такое же, как количество выезжающих за пределы государства.
"Если говорить за мужчин, то за последний период в процентном соотношении это где-то 50 на 50. У тех граждан Украины мужского пола, у которых есть основания для пересечения на выезд из Украины, пограничники проверяют документы, основания для такого движения. И такое же количество мужчин условно пересекает границу на въезд в Украину", — объяснил Демченко.
Ранее мы сообщали, что есть основания для выезда украинских мужчин за границу.
Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦНАП, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу .
Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!