Чоловіки не повертаються в Україну

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что пограничники не фиксируют увеличение количества мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы. При этом он отметил, что увеличилось общее количество въездных пересечений границы.

Об этом Демченко сообщил в эфире телемарафона в субботу, 8 июня.

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Число мужчин не увеличилось

"За последнее время нет такого резкого преимущества, к примеру, на выезд из Украины. Это может быть перед выходными, но в дальнейшем большинство пересечений границы идет на въезд. Мы не выделяем статистически по полу, по возрастным показателям пересекающих границу граждан", — сказал Демченко.

По словам спикера, за последний период количество мужчин, въезжающих на территорию Украины, такое же, как количество выезжающих за пределы государства.

"Если говорить за мужчин, то за последний период в процентном соотношении это где-то 50 на 50. У тех граждан Украины мужского пола, у которых есть основания для пересечения на выезд из Украины, пограничники проверяют документы, основания для такого движения. И такое же количество мужчин условно пересекает границу на въезд в Украину", — объяснил Демченко.

Ранее мы сообщали, что есть основания для выезда украинских мужчин за границу.

Напомним, мы писали, имеет ли выписка, выданная ЦНАП, такую же юридическую силу, как и документ из ТЦК, и позволяет ли выехать за границу .

Также мы информировали, кто из украинцев должен приехать из-за границы для того, чтобы посетить ТЦК.