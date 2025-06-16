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Головна Армія У ДПСУ припускають можливість провокацій на навчаннях у Білорусі

У ДПСУ припускають можливість провокацій на навчаннях у Білорусі

Ua en ru
Дата публікації: 16 червня 2025 14:29
Навчання у Білорусі — прикордонники не виключають провокацій
Українські прикордонники. Фото: ДПСУ
Ключові моменти Російсько-білоруські навчання

У Білорусі восени 2025 року плануються спільні з Росією військові навчання. Водночас у Державній прикордонній службі не виключають провокацій з боку ворога.

Про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Прикордонники активно стежать за активністю у Білорусі, аби розуміти, яку кількість своїх сил Росія може чи планує залучити на місце навчань.

"Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більше вглиб території Білорусі, якщо говорити про напрямок кордону з Україною", — сказав Демченко.

За його словами, складно сказати, з чим це повʼязано, ймовірно через побоювання Білорусі. Також наразі не фіксується активної фази цих навчань, на території Білорусі немає російських ударних угруповань, які б могли становити загрозу для України.

Однак в період навчань ризик для нашої країни може збільшуватися, не можна виключати якихось демонстративних дій у напрямку кордону з Україною.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ тепер інформуватиме про ситуацію на ще одному напрямку — Північно-Слобожанському.

А в ISW писали, що Росія та Білорусь перенесли спільні військові навчання подалі від західних кордонів.

Білорусь російські війська кордон прикордонники війна в Україні
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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