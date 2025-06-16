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Главная Армия В ГПСУ допускают возможность провокаций на учениях в Беларуси

В ГПСУ допускают возможность провокаций на учениях в Беларуси

Ua en ru
Дата публикации 16 июня 2025 14:29
Учения в Беларуси - пограничники не исключают провокаций
Украинские пограничники. Фото: ГПСУ
Ключові моменти Российско-белорусские учения

В Беларуси осенью 2025 года планируются совместные с Россией военные учения. В то же время в Государственной пограничной службе не исключают провокаций со стороны врага.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Пограничники активно следят за активностью в Беларуси, чтобы понимать, какое количество своих сил Россия может или планирует привлечь на место учений.

"Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной", — сказал Демченко.

По его словам, сложно сказать, с чем это связано, вероятно из-за опасений Беларуси. Также пока не фиксируется активной фазы этих учений, на территории Беларуси нет российских ударных группировок, которые бы могли представлять угрозу для Украины.

Однако в период учений риск для нашей страны может увеличиваться, нельзя исключать каких-то демонстративных действий в направлении границы с Украиной.

Напомним, Генштаб ВСУ теперь будет информировать о ситуации на еще одном направлении — Северо-Слобожанском.

А в ISW писали, что Россия и Беларусь перенесли совместные военные учения подальше от западных границ.

Беларусь российские войска граница пограничники война в Украине
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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