Учения в Беларуси - пограничники не исключают провокаций

Украинские пограничники. Фото: ГПСУ

В Беларуси осенью 2025 года планируются совместные с Россией военные учения. В то же время в Государственной пограничной службе не исключают провокаций со стороны врага.

Об этом сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Пограничники активно следят за активностью в Беларуси, чтобы понимать, какое количество своих сил Россия может или планирует привлечь на место учений.

"Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной", — сказал Демченко.

По его словам, сложно сказать, с чем это связано, вероятно из-за опасений Беларуси. Также пока не фиксируется активной фазы этих учений, на территории Беларуси нет российских ударных группировок, которые бы могли представлять угрозу для Украины.

Однако в период учений риск для нашей страны может увеличиваться, нельзя исключать каких-то демонстративных действий в направлении границы с Украиной.

Напомним, Генштаб ВСУ теперь будет информировать о ситуации на еще одном направлении — Северо-Слобожанском.

А в ISW писали, что Россия и Беларусь перенесли совместные военные учения подальше от западных границ.