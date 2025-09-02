Ліквідація окупантів — у ДПСУ показали ефектне відео ударів

У ДПСУ показали вражаюче знищення окупантів на Донеччині — відео
Українські прикордонники ефективно завдають ударів по російських окупантах. Вони показали, як ліквідовують противника на Покровському напрямку фронту в Донецькій області.
Відео опублікувала пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у вівторок, 2 вересня.
Удари по окупантах в Донецькій області
На відео можна побачити роботу прикордонників з підрозділу "Фенікс". Для ударів по окупантах вони використовували дрони.
"Противник використовує плащі для маскування, лягає на землю, завмирає або ж стоїть нерухомо, але його це не рятує", — додали воїни.
Нагадаємо, 1 вересня у Генштабі повідомили, що українські захисники звільнили від окупантів селище Новоекономічне у Донецькій області.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський назвав втрати російських загарбників за серпень.
