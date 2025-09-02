Ликвидация оккупантов — в ГПСУ показали эффектное видео ударов

В ГПСУ показали впечатляющее уничтожение оккупантов на Донетчине
Украинские пограничники эффективно наносят удары по российским оккупантам. Они показали, как ликвидируют противника на Покровском направлении фронта в Донецкой области.
Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 2 сентября.
Удары по оккупантам в Донецкой области
На видео можно увидеть работу пограничников из подразделения "Феникс". Для ударов по оккупантам они использовали дроны.
"Противник использует плащи для маскировки, ложится на землю, замирает или стоит неподвижно, но его это не спасает", — добавили воины.
Напомним, 1 сентября в Генштабе сообщили, что украинские защитники освободили от оккупантов поселок Новоэкономичное в Донецкой области.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери российских захватчиков за август.
