Главная Армия В ГПСУ показали впечатляющее уничтожение оккупантов на Донетчине

В ГПСУ показали впечатляющее уничтожение оккупантов на Донетчине

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 14:55
Ликвидация оккупантов — в ГПСУ показали эффектное видео ударов
Ликвидация оккупантов. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники эффективно наносят удары по российским оккупантам. Они показали, как ликвидируют противника на Покровском направлении фронта в Донецкой области.

Видео опубликовала пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram во вторник, 2 сентября.

Читайте также:

Удары по оккупантам в Донецкой области

На видео можно увидеть работу пограничников из подразделения "Феникс". Для ударов по оккупантам они использовали дроны.

Знищення російських окупантів
Российский оккупант. Фото: кадр из видео

"Противник использует плащи для маскировки, ложится на землю, замирает или стоит неподвижно, но его это не спасает", — добавили воины.

Напомним, 1 сентября в Генштабе сообщили, что украинские защитники освободили от оккупантов поселок Новоэкономичное в Донецкой области.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал потери российских захватчиков за август.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
