Знищення техніки росіян на фронті - відео

Знищена техніка російських окупантів. Ілюстративне фото: uscc.org.ua

У Державній прикордонній службі України показали, як знищують військову техніку російських окупантів на фронті. Зокрема, йдеться про роботу ударними дронами "Фенікс".

Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ у четвер, 12 грудня.

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"РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Куп’янському напрямку перетворює техніку ворога на металобрухт", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за тиждень було ліквідовано Т-72, сім генераторів, чотири міномети, склади БК, пункти управління БпЛА і десятки укриттів.

"І все це — завдяки ударним дронам. Знищуємо красиво!" — додали у ДПСУ.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія не шкодує відправляти на "м'ясні штурми" своїх військових у Покровську та забезпечує собі можливість здійснювати до 30 атак на ЗСУ за добу.

Також військовий аналітик Євген Дикий заявив, що одне з міст України перебуває під загрозою повторної окупації росіянами.