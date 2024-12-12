Знищення техніки росіян на фронті - відео

У ДПСУ показали, як дрони знищують техніку окупантів — відео
У Державній прикордонній службі України показали, як знищують військову техніку російських окупантів на фронті. Зокрема, йдеться про роботу ударними дронами "Фенікс".
Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі ДПСУ у четвер, 12 грудня.
Як українські військові знищують техніку РФ
"РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" на Куп’янському напрямку перетворює техніку ворога на металобрухт", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за тиждень було ліквідовано Т-72, сім генераторів, чотири міномети, склади БК, пункти управління БпЛА і десятки укриттів.
"І все це — завдяки ударним дронам. Знищуємо красиво!" — додали у ДПСУ.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни стверджують, що Росія не шкодує відправляти на "м'ясні штурми" своїх військових у Покровську та забезпечує собі можливість здійснювати до 30 атак на ЗСУ за добу.
Також військовий аналітик Євген Дикий заявив, що одне з міст України перебуває під загрозою повторної окупації росіянами.
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