Уничтожение техники россиян на фронте - видео

В ГПСУ показали, как дроны уничтожают технику оккупантов — видео
В Государственной пограничной службе Украины показали, как уничтожают военную технику российских оккупантов на фронте. В частности, речь идет о работе ударными дронами "Феникс".
Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ в четверг, 12 декабря.
Как украинские военные уничтожают технику РФ
"РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" на Купянском направлении превращает технику врага в металлолом", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за неделю было ликвидировано Т-72, семь генераторов, четыре миномета, составы БК, пункты управления БпЛА и десятки укрытий.
"И все это — благодаря ударным дронам. Уничтожаем красиво!" — добавили в ГПСУ.
Напомним, аналитики Института изучения войны утверждают, что Россия не жалеет отправлять на "мясные штурмы" своих военных в Покровске и обеспечивает себе возможность совершать до 30 атак на ВСУ в сутки.
Также военный аналитик Евгений Дикий заявил, что один из городов Украины находится под угрозой повторной оккупации россиянами.
Читайте Новини.LIVE!