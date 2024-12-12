Уничтожение техники россиян на фронте - видео

Уничтожена техника российских оккупантов. Иллюстративное фото: uscc.org.ua

В Государственной пограничной службе Украины показали, как уничтожают военную технику российских оккупантов на фронте. В частности, речь идет о работе ударными дронами "Феникс".

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ГПСУ в четверг, 12 декабря.

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"РУБпАК "Феникс" бригады "Месть" на Купянском направлении превращает технику врага в металлолом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за неделю было ликвидировано Т-72, семь генераторов, четыре миномета, составы БК, пункты управления БпЛА и десятки укрытий.

"И все это — благодаря ударным дронам. Уничтожаем красиво!" — добавили в ГПСУ.

Напомним, аналитики Института изучения войны утверждают, что Россия не жалеет отправлять на "мясные штурмы" своих военных в Покровске и обеспечивает себе возможность совершать до 30 атак на ВСУ в сутки.

Также военный аналитик Евгений Дикий заявил, что один из городов Украины находится под угрозой повторной оккупации россиянами.