Війна в Україні — прикордонники пережили атаку дрона

У ДПСУ показали, як бійці врятувались від атаки дрона — відео
Автомобіль українських прикордонників пережив атаку ворожого дрона. Він влучив у лобове скло автівки, але не вибухнув.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі 5 вересня та показали відео.
Як прикордонники пережили атаку дрона
У ДПСУ розповіли, що у Сумській області ворожий FPV-дрон влучив у лобове скло автівки наших бійців, але, на щастя, не вибухнув.
"Дрон просто відрикошетив, а хлопці продовжили шлях. Пізніше, за інших обставин, машину їм довелося залишити після сильніших ушкоджень, та цей "фартовий" момент прикордонники запам’ятають назавжди", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили техніку та піхоту росіян у Донецькій області. Для цього вони використали дрони.
Крім того, в Міноборони назвали втрати окупантів у серпні 2025. Вони намагаються тиснути на оборону ЗСУ на різних напрямках фронту і зазнають невдачі.
