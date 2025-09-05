Відео
Головна Армія У ДПСУ показали, як бійці врятувались від атаки дрона — відео

У ДПСУ показали, як бійці врятувались від атаки дрона — відео

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 11:36
Війна в Україні — прикордонники пережили атаку дрона
Автомобіль після атаки дронів. Ілюстративне фото: RFE/RL

Автомобіль українських прикордонників пережив атаку ворожого дрона. Він влучив у лобове скло автівки, але не вибухнув.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі 5 вересня та показали відео. 

Читайте також:

Як прикордонники пережили атаку дрона

У ДПСУ розповіли, що у Сумській області ворожий FPV-дрон влучив у лобове скло автівки наших бійців, але, на щастя, не вибухнув.

"Дрон просто відрикошетив, а хлопці продовжили шлях. Пізніше, за інших обставин, машину їм довелося залишити після сильніших ушкоджень, та цей "фартовий" момент прикордонники запам’ятають назавжди", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, нещодавно прикордонники знищили техніку та піхоту росіян у Донецькій області. Для цього вони використали дрони.

Крім того, в Міноборони назвали втрати окупантів у серпні 2025. Вони намагаються тиснути на оборону ЗСУ на різних напрямках фронту і зазнають невдачі.

Сумська область дрони автомобіль війна в Україні ДПСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
