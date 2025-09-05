Видео
Главная Армия В ГПСУ показали, как бойцы спаслись от атаки дрона — видео

В ГПСУ показали, как бойцы спаслись от атаки дрона — видео

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 11:36
Война в Украине — пограничники пережили атаку дрона
Автомобиль после атаки дронов. Иллюстративное фото: RFE/RL

Автомобиль украинских пограничников пережил атаку вражеского дрона. Он попал в лобовое стекло автомобиля, но не взорвался.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 5 сентября и показали видео.

Читайте также:

Как пограничники пережили атаку дрона

В ГПСУ рассказали, что в Сумской области вражеский FPV-дрон попал в лобовое стекло автомобиля наших бойцов, но, к счастью, не взорвался.

"Дрон просто отрикошетил, а ребята продолжили путь. Позже, при других обстоятельствах, машину им пришлось оставить после более сильных повреждений, но этот "фартовый" момент пограничники запомнят навсегда", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно пограничники уничтожили технику и пехоту россиян в Донецкой области. Для этого они использовали дроны.

Кроме того, в Минобороны назвали потери оккупантов в августе 2025 года. Они пытаются давить на оборону ВСУ на разных направлениях фронта и терпят неудачу.

Сумская область дроны автомобиль война в Украине ГПСУ
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
