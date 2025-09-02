Видео
Главная Армия Тысячи людей и техники — какие потери оккупанты понесли в августе

Тысячи людей и техники — какие потери оккупанты понесли в августе

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 11:55
Потери оккупантов в августе 2025 — Минобороны обновило данные
Бойцы 44 бригады на фронте. Фото: Генштаба ВСУ

Российские войска на протяжении августа пытаются давить на оборону украинских бойцов на разных направлениях фронта. Для этого они жертвуют большим количеством своей пехоты и несут колоссальные потери.

Об этом сообщили в Министерстве обороны 2 сентября.

Читайте также:

Потери оккупантов за август 2025 года

По данным Минобороны, в августе санитарные потери личного состава оккупационной армии составили 28 790 человек. Отмечается, что это условно численность более двух дивизий.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что за последний месяц лета украинские защитники вели активную контрбатарейную борьбу. В результате наши воины поразили или уничтожили 1 304 единицы артиллерийских систем врага. Условно это равняется численности почти 73 артдивизионов.

Втрати окупантів за серпень 2025 року
Потери россиян в августе 2025 года. Фото: Минобороны

Также Силы обороны активно выводили из строя и уничтожали автотехнику армии РФ — минус 3 505 единиц военной автомобильной техники и автоцистерн.

"Несмотря на тенденцию по уменьшению использования врагом тяжелой бронетехники из-за ее уязвимости на поле боя, наши воины в течение августа активно охотились и на вражескую "броню". За последний месяц лета росармия потеряла 87 танков и 161 боевую бронированную машину", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы ГУР поразили два самолета Ми-8 и судно РФ в Крыму и показали соответствующее видео. Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

В то же время военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ сорвали летнее наступление россиян. Цель создать 600 км буферную зону, которую ставил Путин перед своей армией летом, не была выполнена.

Минобороны военная техника война в Украине фронт потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
