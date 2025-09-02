Потери оккупантов в августе 2025 — Минобороны обновило данные

Бойцы 44 бригады на фронте. Фото: Генштаба ВСУ

Российские войска на протяжении августа пытаются давить на оборону украинских бойцов на разных направлениях фронта. Для этого они жертвуют большим количеством своей пехоты и несут колоссальные потери.

Об этом сообщили в Министерстве обороны 2 сентября.

Потери оккупантов за август 2025 года

По данным Минобороны, в августе санитарные потери личного состава оккупационной армии составили 28 790 человек. Отмечается, что это условно численность более двух дивизий.

В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что за последний месяц лета украинские защитники вели активную контрбатарейную борьбу. В результате наши воины поразили или уничтожили 1 304 единицы артиллерийских систем врага. Условно это равняется численности почти 73 артдивизионов.

Потери россиян в августе 2025 года. Фото: Минобороны

Также Силы обороны активно выводили из строя и уничтожали автотехнику армии РФ — минус 3 505 единиц военной автомобильной техники и автоцистерн.

"Несмотря на тенденцию по уменьшению использования врагом тяжелой бронетехники из-за ее уязвимости на поле боя, наши воины в течение августа активно охотились и на вражескую "броню". За последний месяц лета росармия потеряла 87 танков и 161 боевую бронированную машину", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно бойцы ГУР поразили два самолета Ми-8 и судно РФ в Крыму и показали соответствующее видео. Ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

В то же время военный эксперт Джулиан Рьопке заявил, что ВСУ сорвали летнее наступление россиян. Цель создать 600 км буферную зону, которую ставил Путин перед своей армией летом, не была выполнена.