Втрати окупантів у серпні 2025 — Міноборони оновило дані

Бійці 44 бригади на фронті. Фото: Генштабу ЗСУ

Російські війська упродовж серпня намагаються тиснути на оборону українських бійців на різних напрямках фронту. Для цього вони жертвують великою кількість своєї піхоти та зазнають колосальних втрат.

Про це повідомили в Міністерстві оборони 2 вересня.

Реклама

Читайте також:

Втрати окупантів за серпень 2025

За даними Міноборони, у серпні санітарні втрати особового складу окупаційної армії склали 28 790 осіб. Зазначається, що це умовно чисельність понад двох дивізій.

Водночас у Генштабі ЗСУ повідомили, що за останній місяць літа українські захисники вели активну контрбатарейну боротьбу. В результаті наші воїни уразили або знищили 1 304 одиниці артилерійських систем ворога. Умовно це дорівнює чисельності майже 73 артдивізіонів.

Втрати росіян у серпні 2025 року. Фото: Міноборони

Також Сили оборони активно виводили з ладу та знищували автотехніку армії РФ — мінус 3 505 одиниць військової автомобільної техніки та автоцистерн.

"Попри тенденцію щодо зменшення використання ворогом важкої бронетехніки через її вразливість на полі бою, наші воїни упродовж серпня активно полювали й на ворожу "броню". За останній місяць літа росармія втратила 87 танків та 161 бойову броньовану машину", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно бійці ГУР уразили два літаки Мі-8 і судно РФ в Криму та показали відповідне відео. Орієнтовна вартість виведених з ладу вертольотів становить від 20 до 30 мільйонів доларів.

Водночас військовий експерт Джуліан Рьопке заявив, що ЗСУ зірвали літній наступ росіян. Мета створити 600 км буферну зону, яку ставив Путін перед своєю армією літом, не була виконана.