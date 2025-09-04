Бои в Донецкой области — пограничники уничтожили пехоту РФ

Уничтожение техники РФ в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники продолжают наносить удары по оккупантам в Донецкой области. Так, операторы БпЛА "Феникс" уничтожили пехоту и военную технику врага.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 4 сентября и показали видео работы пограничников.

Эффектная работа украинских пограничников

"Пограничники-операторы БпЛА "Феникс" уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы обнаружили и ликвидировали малую пехотную группу противника в Донецкой области.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, какие потери оккупанты понесли в августе. Они пытаются давить на оборону ВСУ на разных направлениях фронта и терпят неудачу.

Кроме того, в 3 ОШБР раскрыли, сколько воздушных целей РФ поражено в августе. Среди них были как беспилотные летательные аппараты, так и барражирующие боеприпасы противника.