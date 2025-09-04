Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Пограничники уничтожили технику и пехоту РФ — эффектное видео

Пограничники уничтожили технику и пехоту РФ — эффектное видео

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 14:09
Бои в Донецкой области — пограничники уничтожили пехоту РФ
Уничтожение техники РФ в Донецкой области. Фото: кадр из видео

Украинские пограничники продолжают наносить удары по оккупантам в Донецкой области. Так, операторы БпЛА "Феникс" уничтожили пехоту и военную технику врага.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе 4 сентября и показали видео работы пограничников.

Реклама
Читайте также:

Эффектная работа украинских пограничников

"Пограничники-операторы БпЛА "Феникс" уничтожили танк, пушку и наземный роботизированный комплекс оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы обнаружили и ликвидировали малую пехотную группу противника в Донецкой области.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, какие потери оккупанты понесли в августе. Они пытаются давить на оборону ВСУ на разных направлениях фронта и терпят неудачу.

Кроме того, в 3 ОШБР раскрыли, сколько воздушных целей РФ поражено в августе. Среди них были как беспилотные летательные аппараты, так и барражирующие боеприпасы противника.

пограничники Донецкая область военная техника ГПСУ потери оккупантов
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации