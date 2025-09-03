Сколько воздушных целей РФ поражено в августе - данные 3 ОШБР

Охота на воздушные цели РФ. Фото: Facebook Максима Зайченко

В августе 2025 года украинские военные продолжили уничтожать врага. Наши защитники активно работать на защиту неба Украины.

Об этом сообщил командир ракетно-артиллерийского дивизиона 3 ОШБР Максим Зайченко в Facebook.

Сколько воздушных целей РФ поражено в августе

За этот август зенитный ракетно-артиллерийский дивизион 3 ОШБР поразил 485 воздушных целей, среди которых были как беспилотные летательные аппараты, так и барражирующие боеприпасы противника.

В частности, военные уничтожили 26 дронов "Шахед/Герань", 8 комплексов "Гербера" и 227 барражирующих боеприпасов типа Lancet и "Молния".

Кроме того, было сбито 20 разведывательных БпЛА самолетного типа - SuperCam, Zala и Орлан, а также 204 малогабаритных дрона мультикоптерного типа.

"Ежедневно работаем на приближение победы", — отметил Максим Зайченко.

Напомним, недавно бойцы ССО уничтожили вражескую радиолокационную станцию к комплексу С-300 в Крыму. Это существенно ослабляет возможности врага на временно оккупированном полуострове.

Кроме того, OSINT-аналитик сообщал, что 30 августа дроны уничтожили вертолеты РФ в Крыму. Речь идет о самолетах Ми-8 и Ми-24.