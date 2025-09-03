Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У 3 ОШБР розкрили, скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні

У 3 ОШБР розкрили, скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 22:35
Скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні - дані 3 ОШБР
Полювання на повітряні цілі РФ. Фото: Facebook Максима Зайченко

У серпні 2025 року українські військові продовжили знищувати ворога. Наші захисники активно працювати на захист неба України.

Про це повідомив командир ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБР Максим Зайченко у Facebook.

Реклама
Читайте також:
У 3 ОШБР розкрили, скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні - фото 1
Пост Зайченка. Фото: скриншот

Скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні

За цей серпень зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3 ОШБР уразив 485 повітряних цілей, серед яких були як безпілотні літальні апарати, так і баражуючі боєприпаси противника.

Зокрема, військові знищили 26 дронів "Шахед/Герань", 8 комплексів "Гербера" та 227 баражуючих боєприпасів типу Lancet і "Молнія".

Крім того, було збито 20 розвідувальних БпЛА літакового типу — SuperCam, Zala та Орлан, а також 204 малогабаритні дрони мультикоптерного типу.

"Щодня працюємо на наближення перемоги", — зазначив Максим Зайченко.

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО знищили ворожу радіолокаційну станцію до комплексу С-300 у Криму. Це суттєво послаблює можливості ворога на тимчасово окупованому півострові. 

Крім того, OSINT-аналітик повідомляв, що 30 серпня дрони знищили гелікоптери РФ у Криму. Йдеться про літаки Мі-8 та Мі-24. 

ЗСУ війна в Україні втрати окупантів 3 ОШБр армія РФ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації