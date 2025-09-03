Скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні - дані 3 ОШБР

Полювання на повітряні цілі РФ. Фото: Facebook Максима Зайченко

У серпні 2025 року українські військові продовжили знищувати ворога. Наші захисники активно працювати на захист неба України.

Про це повідомив командир ракетно-артилерійського дивізіону 3 ОШБР Максим Зайченко у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Пост Зайченка. Фото: скриншот

Скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні

За цей серпень зенітний ракетно-артилерійський дивізіон 3 ОШБР уразив 485 повітряних цілей, серед яких були як безпілотні літальні апарати, так і баражуючі боєприпаси противника.

Зокрема, військові знищили 26 дронів "Шахед/Герань", 8 комплексів "Гербера" та 227 баражуючих боєприпасів типу Lancet і "Молнія".

Крім того, було збито 20 розвідувальних БпЛА літакового типу — SuperCam, Zala та Орлан, а також 204 малогабаритні дрони мультикоптерного типу.

"Щодня працюємо на наближення перемоги", — зазначив Максим Зайченко.

Нагадаємо, нещодавно бійці ССО знищили ворожу радіолокаційну станцію до комплексу С-300 у Криму. Це суттєво послаблює можливості ворога на тимчасово окупованому півострові.

Крім того, OSINT-аналітик повідомляв, що 30 серпня дрони знищили гелікоптери РФ у Криму. Йдеться про літаки Мі-8 та Мі-24.