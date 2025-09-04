Відео
Головна Армія Прикордонники знищили техніку та піхоту росіян — ефектне відео

Прикордонники знищили техніку та піхоту росіян — ефектне відео

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 14:09
Бої у Донецькій області — прикордонники знищили піхоту РФ
Знищення техніки РФ на Донеччині. Фото: кадр з відео

Українські прикордонники продовжують завдавати ударів по окупантах у Донецькій області. Так, оператори БпЛА "Фенікс" знищили піхоту та військову техніку ворога.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі 4 вересня та показали відео роботи прикордонників. 

Ефектна робота українських прикордонників

"Прикордонники-оператори БпЛА "Фенікс" знищили танк, гармату та наземний роботизований комплекс окупантів", — йдеться у повідомленні.

 Окрім того, бійці виявили та ліквідували малу піхотну групу противника на Донеччині.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли, яких втрат окупанти зазнали у серпні. Вони намагаються тиснути на оборону ЗСУ на різних напрямках фронту і зазнають невдачі.

Крім того, у 3 ОШБР розкрили, скільки повітряних цілей РФ уражено у серпні. Серед них були як безпілотні літальні апарати, так і баражуючі боєприпаси противника. 

прикордонники Донецька область військова техніка ДПСУ втрати окупантів
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
