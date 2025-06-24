Обстріли Дніпра 24 червня — кількість жертва зросла

Рятувальники на місці удару у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі зросла кількість жертв після удару по місту 24 червня. Наразі відомо про сімох загиблих та 70 постраждалих.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Обстріли Дніпра 24 червня

Лисак розповів, що серед постраждалих є десятеро дітей. Наразі відомо що п'ятеро поранених перебувають у важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби їх врятувати.

Поліція та рятувальники на місці удару. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Рятувальники ліквідують наслідки обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Медики на місці обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів. Тому вкотре наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов’язково переходьте у безпечне місце", — йдеться у повідомленні.

Також в ОВА повідомили, що у Самарі вже двоє загиблих та дев'ятеро постраждалих. Більшість із них госпіталізовані, четверо людей у важкому стані.

Нагадаємо, сьогодні вдень РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Дніпра. Це призвело до жертв та пошкодженні шкіл.

Крім того, окупанти атакували Дніпропетровську області та пошкодили поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Є постраждалі.