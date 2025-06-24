Обстріли Дніпра 24 червня — кількість жертва зросла

У Дніпрі зросла кількість загиблих і поранених — серед них діти
У Дніпрі зросла кількість жертв після удару по місту 24 червня. Наразі відомо про сімох загиблих та 70 постраждалих.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Обстріли Дніпра 24 червня
Лисак розповів, що серед постраждалих є десятеро дітей. Наразі відомо що п'ятеро поранених перебувають у важкому стані. Лікарі роблять все можливе, аби їх врятувати.
"Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів. Тому вкотре наголошую: не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Обов’язково переходьте у безпечне місце", — йдеться у повідомленні.
Також в ОВА повідомили, що у Самарі вже двоє загиблих та дев'ятеро постраждалих. Більшість із них госпіталізовані, четверо людей у важкому стані.
Нагадаємо, сьогодні вдень РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Дніпра. Це призвело до жертв та пошкодженні шкіл.
Крім того, окупанти атакували Дніпропетровську області та пошкодили поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Є постраждалі.
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