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Головна Армія Обстріл Дніпропетровщини — росіяни пошкодили поїзд із пасажирами

Обстріл Дніпропетровщини — росіяни пошкодили поїзд із пасажирами

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Дата публікації: 24 червня 2025 11:58
Обстріл Дніпропетровщини 24 червня — пошкоджено пасажирський поїзд
Пожежа в поїзді. Фото ілюстративне: ДСНС
Ключові моменти Удар по Дніпропетровщині

Російські окупанти у вівторок, 24 червня, атакували Дніпропетровську область. Загарбники пошкодили поїзд №52 Одеса — Запоріжжя.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram.

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Удар по Дніпропетровщині

На місце російської атаки прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги. Пасажирів поїзда перевели в укриття через повітряну тривогу.

Обстріл поїзда в Дніпрі 24 червня
Пошкоджений поїзд у Дніпрі. Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця готує підмінний рухомий склад по Дніпру, щоб пересадити пасажирів та доставити до Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Згодом стало відомо, що обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52, біля якого було влучання російської ракети. Пасажирам з травмами надають медичну допомогу.

"Для доставки пасажирів до Запоріжжя, Укрзалізниця призначила додатковий електропоїзд, який відправиться з Дніпра орієнтовно о 13:00", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Нагадаємо, 24 червня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Російські окупанти атакували балістикою.

А у ніч проти 24 червня загарбники завдали ударів по території підприємств Краматорська.

війна Укрзалізниця Дніпропетровська область обстріли окупанти потяг
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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