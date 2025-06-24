Обстрел Днепропетровщины 24 июня — поврежден пассажирский поезд

Обстрел Днепропетровщины — россияне повредили поезд с пассажирами
Российские оккупанты во вторник, 24 июня, атаковали Днепропетровскую область. Захватчики повредили поезд №52 Одесса — Запорожье.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.
Внимание! Видео 18+, содержит чувствительный контент и ненормативную лексику!
Удар по Днепропетровской области
На место российской атаки прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров поезда перевели в укрытие из-за воздушной тревоги.
"Укрзализныця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье", — говорится в сообщении.
Напомним, 24 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали баллистикой.
А в ночь на 24 июня захватчики нанесли удары по территории предприятий Краматорска.
Читайте Новини.LIVE!