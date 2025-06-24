Обстрел Днепропетровщины 24 июня — поврежден пассажирский поезд

Пожар в поезде. Фото иллюстративное: ГСЧС

Российские оккупанты во вторник, 24 июня, атаковали Днепропетровскую область. Захватчики повредили поезд №52 Одесса — Запорожье.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци в Telegram.

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Удар по Днепропетровской области

На место российской атаки прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров поезда перевели в укрытие из-за воздушной тревоги.

"Укрзализныця готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье", — говорится в сообщении.

Пост Укрзализныци. Фото: скриншот

Напомним, 24 июня в Днепре прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали баллистикой.

А в ночь на 24 июня захватчики нанесли удары по территории предприятий Краматорска.