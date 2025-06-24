Нічна атака окупантів 24 червня — скільки дронів збили сили ППО України

Робота ППО по ворожих цілях. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 24 червня атакували Україну дронами. Загалом загарбники запустили 97 безпілотників. Сили протиповітряної оборони працювали по цілях противника.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Армія РФ запускала по Україні ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних типів.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Кількість знищених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів зафіксовано влучання ударних дронів у шести локаціях.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня окупанти завдали ударів по Сумській області. Внаслідок атаки загинули троє людей.

А 23 червня загарбники масовано вдарили по Києву. Окупанти вбили девʼять людей, у тому числі матір з 11-річною донькою.