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Головна Армія Окупанти запустили майже 100 дронів — скільки вдалося збити

Окупанти запустили майже 100 дронів — скільки вдалося збити

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Дата публікації: 24 червня 2025 08:24
Нічна атака окупантів 24 червня — скільки дронів збили сили ППО України
Робота ППО по ворожих цілях. Фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Нічна атака окупантів 24 червня

Російські окупанти у ніч проти 24 червня атакували Україну дронами. Загалом загарбники запустили 97 безпілотників. Сили протиповітряної оборони працювали по цілях противника.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

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Нічна атака окупантів 24 червня

Армія РФ запускала по Україні ударні безпілотники типу Shahed та дрони-імітатори різних типів.

Повітряний напад окупантів відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Нічна атака окупантів на Україну 24 червня
Кількість знищених дронів. Фото: Повітряні сили ЗСУ

"Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 78 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 63 — збито вогневими засобами ураження, 15 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ", — йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки окупантів зафіксовано влучання ударних дронів у шести локаціях.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня окупанти завдали ударів по Сумській області. Внаслідок атаки загинули троє людей.

А 23 червня загарбники масовано вдарили по Києву. Окупанти вбили девʼять людей, у тому числі матір з 11-річною донькою.

війна безпілотники Україна обстріли окупанти Повітряні Сили ЗСУ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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