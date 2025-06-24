Ночная атака оккупантов 24 июня — сколько дронов сбили силы ПВО Украины

Работа ПВО по вражеским целям. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 24 июня атаковали Украину дронами. В общем захватчики запустили 97 беспилотников. Силы противовоздушной обороны работали по целям противника.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram.

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Армия РФ запускала по Украине ударные беспилотники типа Shahed и дроны-имитаторы различных типов.

Воздушное нападение оккупантов отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Количество уничтоженных дронов. Фото: Воздушные силы ВСУ

"По состоянию на 08:00 противовоздушной обороной обезврежено 78 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны. 63 — сбиты огневыми средствами поражения, 15 — локально потеряны/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов зафиксировано попадание ударных дронов в шести локациях.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 24 июня оккупанты нанесли удары по Сумской области. В результате атаки погибли три человека.

А 23 июня захватчики массированно ударили по Киеву. Оккупанты убили девять человек, в том числе мать с 11-летней дочерью.