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Головна Армія Окупанти атакували підприємства Краматорська — деталі

Окупанти атакували підприємства Краматорська — деталі

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Дата публікації: 24 червня 2025 11:23
Нічний обстріл Краматорська 24 червня — які наслідки російської атаки
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС
Ключові моменти Обстріл Краматорська 24 червня

Російські окупанти у ніч проти 24 червня обстріляли Краматорськ Донецької області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради у Telegram.

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Обстріл Краматорська 24 червня

Під ударом російських окупантів опинилася промислова зона.

"24 червня, о 02:42, з використанням шести ударних БпЛА "Герань-2" російські війська завдали ударів по території підприємств міста", — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються наслідки руйнувань та пошкоджень.

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Допис Краматорської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 червня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва. Внаслідок обстрілу загинули дев’ятеро людей.

А у ніч проти 24 червня загарбники запустили 97 безпілотників. Зафіксовано влучання ударних дронів у шести локаціях.

війна безпілотники Донецька область обстріли Краматорськ
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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