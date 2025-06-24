Нічний обстріл Краматорська 24 червня — які наслідки російської атаки

Окупанти атакували підприємства Краматорська — деталі
Російські окупанти у ніч проти 24 червня обстріляли Краматорськ Донецької області. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради у Telegram.
Обстріл Краматорська 24 червня
Під ударом російських окупантів опинилася промислова зона.
"24 червня, о 02:42, з використанням шести ударних БпЛА "Герань-2" російські війська завдали ударів по території підприємств міста", — йдеться у повідомленні.
Наразі встановлюються наслідки руйнувань та пошкоджень.
Нагадаємо, 23 червня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва. Внаслідок обстрілу загинули дев’ятеро людей.
А у ніч проти 24 червня загарбники запустили 97 безпілотників. Зафіксовано влучання ударних дронів у шести локаціях.
Читайте Новини.LIVE!