Нічний обстріл Краматорська 24 червня — які наслідки російської атаки

Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 24 червня обстріляли Краматорськ Донецької області. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомила пресслужба Краматорської міської ради у Telegram.

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Обстріл Краматорська 24 червня

Під ударом російських окупантів опинилася промислова зона.

"24 червня, о 02:42, з використанням шести ударних БпЛА "Герань-2" російські війська завдали ударів по території підприємств міста", — йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються наслідки руйнувань та пошкоджень.

Допис Краматорської міської ради. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 червня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Шевченківському районі Києва. Внаслідок обстрілу загинули дев’ятеро людей.

А у ніч проти 24 червня загарбники запустили 97 безпілотників. Зафіксовано влучання ударних дронів у шести локаціях.