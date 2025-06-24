Ночной обстрел Краматорска 24 июня — какие последствия российской атаки

Оккупанты атаковали предприятия Краматорска — детали
Российские оккупанты в ночь на 24 июня обстреляли Краматорск Донецкой области. К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета в Telegram.
Обстрел Краматорска 24 июня
Под ударом российских оккупантов оказалась промышленная зона.
"24 июня, в 02:42, с использованием шести ударных БпЛА "Герань-2" российские войска нанесли удары по территории предприятий города", — говорится в сообщении.
Сейчас устанавливаются последствия разрушений и повреждений.
Напомним, 23 июня российские оккупанты ударили по многоэтажке в Шевченковском районе Киева. В результате обстрела погибли девять человек.
А в ночь на 24 июня захватчики запустили 97 беспилотников. Зафиксировано попадание ударных дронов в шести локациях.
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