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Главная Армия Оккупанты атаковали предприятия Краматорска — детали

Оккупанты атаковали предприятия Краматорска — детали

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Дата публикации 24 июня 2025 11:23
Ночной обстрел Краматорска 24 июня — какие последствия российской атаки
Спасатель. Фото иллюстративное: ГСЧС
Ключові моменти Обстрел Краматорска 24 июня

Российские оккупанты в ночь на 24 июня обстреляли Краматорск Донецкой области. К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба Краматорского городского совета в Telegram.

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Под ударом российских оккупантов оказалась промышленная зона.

"24 июня, в 02:42, с использованием шести ударных БпЛА "Герань-2" российские войска нанесли удары по территории предприятий города", — говорится в сообщении.

Сейчас устанавливаются последствия разрушений и повреждений.

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Пост Краматорского городского совета. Фото: скриншот

Напомним, 23 июня российские оккупанты ударили по многоэтажке в Шевченковском районе Киева. В результате обстрела погибли девять человек.

А в ночь на 24 июня захватчики запустили 97 беспилотников. Зафиксировано попадание ударных дронов в шести локациях.

война беспилотники Донецкая область обстрелы Краматорск
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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