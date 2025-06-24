Обстріли Дніпра 24 червня — є загиблі та поранені

Атака на Дніпро — в ОВА назвали кількість загиблих та поранених
Російські війська вдень 24 червня завдали удар по Дніпру. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще понад 20 отримали поранення.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Обстріли Дніпра 24 червня
За даними Лисака, серед постраждалих у Дніпрі є двоє дітей — 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. Вони госпіталізовані до лікарні у стані середньої тяжкості.
Крім того, є загиблі у Самарі. Ще троє людей травмовані.
Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Дніпра. Загарбники пошкодили гімназію, гуртожиток та адмінбудівлю.
Також 24 червня окупанти атакували Дніпропетровську області та пошкодили поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Є постраждалі.
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