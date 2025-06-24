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Головна Армія Атака на Дніпро — в ОВА назвали кількість загиблих та поранених

Атака на Дніпро — в ОВА назвали кількість загиблих та поранених

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Дата публікації: 24 червня 2025 13:03
Обстріли Дніпра 24 червня — є загиблі та поранені
Рятувальники та Сергій Лисак на місці удару. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Ключові моменти Обстріли Дніпра 24 червня

Російські війська вдень 24 червня завдали удар по Дніпру. Внаслідок цього одна людина загинула, а ще понад 20 отримали поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

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Обстріли Дніпра 24 червня

За даними Лисака, серед постраждалих у Дніпрі є двоє дітей — 13-річна дівчинка та хлопець 16 років. Вони госпіталізовані до лікарні у стані середньої тяжкості. 

Обстріли Дніпра 24 червня
Наслідки удару по Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар по Дніпру 24 червня
Рятувальники евакуюють поранених. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 24 червня
Пошкоджений будинок внаслідок обстрілу. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, є загиблі у Самарі. Ще троє людей травмовані. 

Нагадаємо, сьогодні РФ вдарила по цивільній інфраструктурі Дніпра. Загарбники пошкодили гімназію, гуртожиток та адмінбудівлю. 

Також 24 червня окупанти атакували Дніпропетровську області та пошкодили  поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. Є постраждалі. 

Дніпро обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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