Обстріл Дніпра 24 червня — окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

Наслідки російського обстрілу Дніпра 24 червня. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти у вівторок, 24 червня, вдарили по Дніпрі. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

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Внаслідок російської атаки у Дніпрі сталася пожежа. Окупанти пошкодили цивільну інфраструктуру:

гуртожиток;

гімназію;

адмінбудівлю.

Крім того, понівечений потяг, а пасажири отримали поранення.

Також загарбники завдали удару по місту Самар. Наразі деталі уточнюються

Лисак зазначив, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що місто вкотре відчуло, як Росія "хоче миру".

"Посеред білого дня нелюди кілька разів атакували місто. Ніколи не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Особливо, коли повідомляють про загрозу балістики", — додав він.

А мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що у місті пошкоджено 14 шкіл та дитячих садків. Понівечено міську лікарню та поліклініку. Крім того, є руйнування у приватному секторі.

"Попередньо є один загиблий", — додав Філатов.

Допис Лисака. Фото: скриншот

Допис Лукашука. Фото: скриншот

Допис Філатова. Фото: скриншот

Нагадаємо, окупанти у Дніпрі пошкодили поїзд №52 Одеса — Запоріжжя. На місце атаки прибули рятувальники та бригади швидкої допомоги.

Відомо, що загарбники атакували місто вдень 24 червня. Армія РФ запускала балістику.