Обстрел Днепра 24 июня — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

РФ ударила по гражданской инфраструктуре Днепра — есть погибшие
Российские оккупанты во вторник, 24 июня, ударили по Днепру. В результате обстрела есть погибшие и раненые.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Обстрел Днепра 24 июня
В результате российской атаки в Днепре произошел пожар. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру:
- общежитие;
- гимназию;
- админздания.
Кроме того, поврежден поезд, а пассажиры получили ранения.
Также захватчики нанесли удар по городу Самар. Сейчас детали уточняются
Лысак отметил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что город в очередной раз почувствовал, как Россия "хочет мира".
"Посреди белого дня нелюди несколько раз атаковали город. Никогда не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Особенно, когда сообщают об угрозе баллистики", — добавил он.
А мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в городе повреждены 14 школ и детских садов. Повреждены городская больница и поликлиника. Кроме того, есть разрушения в частном секторе.
"Предварительно есть один погибший", — добавил Филатов.
Напомним, оккупанты в Днепре повредили поезд №52 Одесса — Запорожье. На место атаки прибыли спасатели и бригады скорой помощи.
Известно, что захватчики атаковали город днем 24 июня. Армия РФ запускала баллистику.
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