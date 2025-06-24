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Главная Армия РФ ударила по гражданской инфраструктуре Днепра — есть погибшие

РФ ударила по гражданской инфраструктуре Днепра — есть погибшие

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 12:16
Обстрел Днепра 24 июня — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре
Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: Сергей Лысак
Ключові моменти Обстрел Днепра 24 июня

Российские оккупанты во вторник, 24 июня, ударили по Днепру. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрел Днепра 24 июня

В результате российской атаки в Днепре произошел пожар. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру:

  • общежитие;
  • гимназию;
  • админздания.

Кроме того, поврежден поезд, а пассажиры получили ранения.

Также захватчики нанесли удар по городу Самар. Сейчас детали уточняются

Лысак отметил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что город в очередной раз почувствовал, как Россия "хочет мира".

"Посреди белого дня нелюди несколько раз атаковали город. Никогда не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Особенно, когда сообщают об угрозе баллистики", — добавил он.

А мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в городе повреждены 14 школ и детских садов. Повреждены городская больница и поликлиника. Кроме того, есть разрушения в частном секторе.

"Предварительно есть один погибший", — добавил Филатов.

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Пост Лысака. Фото: скриншот
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Пост Лукашука. Фото: скриншот
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Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в Днепре повредили поезд №52 Одесса — Запорожье. На место атаки прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

Известно, что захватчики атаковали город днем 24 июня. Армия РФ запускала баллистику.

война убийство Днепр обстрелы оккупанты ракеты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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