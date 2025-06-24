Обстрел Днепра 24 июня — оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре

Последствия российского обстрела Днепра 24 июня. Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты во вторник, 24 июня, ударили по Днепру. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

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В результате российской атаки в Днепре произошел пожар. Оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру:

общежитие;

гимназию;

админздания.

Кроме того, поврежден поезд, а пассажиры получили ранения.

Также захватчики нанесли удар по городу Самар. Сейчас детали уточняются

Лысак отметил, что в результате атаки есть погибшие и раненые.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что город в очередной раз почувствовал, как Россия "хочет мира".

"Посреди белого дня нелюди несколько раз атаковали город. Никогда не игнорируйте сигнал воздушной тревоги. Особенно, когда сообщают об угрозе баллистики", — добавил он.

А мэр Днепра Борис Филатов отметил, что в городе повреждены 14 школ и детских садов. Повреждены городская больница и поликлиника. Кроме того, есть разрушения в частном секторе.

"Предварительно есть один погибший", — добавил Филатов.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Пост Лукашука. Фото: скриншот

Пост Филатова. Фото: скриншот

Напомним, оккупанты в Днепре повредили поезд №52 Одесса — Запорожье. На место атаки прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

Известно, что захватчики атаковали город днем 24 июня. Армия РФ запускала баллистику.