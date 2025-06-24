Обстрелы Днепра 24 июня — есть погибшие и раненые

Спасатели и Сергей Лысак на месте удара. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские войска днем 24 июня нанесли удар по Днепру. В результате один человек погиб, а еще более 20 получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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По данным Лысака, среди пострадавших в Днепре есть двое детей — 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

Последствия удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Спасатели эвакуируют раненых. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Поврежденный дом в результате обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, есть погибшие в Самаре. Еще три человека травмированы.

Напомним, сегодня РФ ударила по гражданской инфраструктуре Днепра. Захватчики повредили гимназию, общежитие и админздание.

Также 24 июня оккупанты атаковали Днепропетровскую области и повредили поезд №52 Одесса — Запорожье. Есть пострадавшие.