Обстрелы Днепра 24 июня — есть погибшие и раненые

Атака на Днепр — в ОВА назвали количество погибших и раненых
Российские войска днем 24 июня нанесли удар по Днепру. В результате один человек погиб, а еще более 20 получили ранения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.
Обстрелы Днепра 24 июня
По данным Лысака, среди пострадавших в Днепре есть двое детей — 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.
Кроме того, есть погибшие в Самаре. Еще три человека травмированы.
Напомним, сегодня РФ ударила по гражданской инфраструктуре Днепра. Захватчики повредили гимназию, общежитие и админздание.
Также 24 июня оккупанты атаковали Днепропетровскую области и повредили поезд №52 Одесса — Запорожье. Есть пострадавшие.
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