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Главная Армия Атака на Днепр — в ОВА назвали количество погибших и раненых

Атака на Днепр — в ОВА назвали количество погибших и раненых

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 13:03
Обстрелы Днепра 24 июня — есть погибшие и раненые
Спасатели и Сергей Лысак на месте удара. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Ключові моменти Обстрелы Днепра 24 июня

Российские войска днем 24 июня нанесли удар по Днепру. В результате один человек погиб, а еще более 20 получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram.

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Обстрелы Днепра 24 июня

По данным Лысака, среди пострадавших в Днепре есть двое детей — 13-летняя девочка и парень 16 лет. Они госпитализированы в больницу в состоянии средней тяжести.

Обстріли Дніпра 24 червня
Последствия удара по Днепру. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Удар по Дніпру 24 червня
Спасатели эвакуируют раненых. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Атака на Дніпро 24 червня
Поврежденный дом в результате обстрела. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кроме того, есть погибшие в Самаре. Еще три человека травмированы.

Напомним, сегодня РФ ударила по гражданской инфраструктуре Днепра. Захватчики повредили гимназию, общежитие и админздание.

Также 24 июня оккупанты атаковали Днепропетровскую области и повредили поезд №52 Одесса — Запорожье. Есть пострадавшие.

Днепр обстрелы ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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