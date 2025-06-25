У Дніпрі збільшилася кількість загиблих через обстріл 24 червня 2025 року

У Дніпрі зросла кількість загиблих через обстріл — уже 17 жертв
Кількість людей, які загинули внаслідок атаки на Дніпро у вівторок, 24 червня, зросла. Станом на вечір було відомо про 17 жертв.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Що відомо про обстріл Дніпра 24 червня
Удень 24 червня російські окупанти завдали удару по Дніпру. Зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема гуртожиток, гімназія та адміністративна будівля. Є постраждалі та загиблі.
Нагадаємо, увечері 24 червня в Таганрозі Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа на заводі. На цьому підприємстві виготовляють дрони для армії.
Також ми повідомляли, що через обстріл Дніпра 24 червня зазнали пошкоджень щонайменше 34 навчальних заклади. Крім того, є руйнування щонайменше у восьми медичних закладах.
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