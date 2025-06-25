У Дніпрі збільшилася кількість загиблих через обстріл 24 червня 2025 року

Пожежа після обстрілу. Фото: ДСНС України

Кількість людей, які загинули внаслідок атаки на Дніпро у вівторок, 24 червня, зросла. Станом на вечір було відомо про 17 жертв.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Що відомо про обстріл Дніпра 24 червня

Удень 24 червня російські окупанти завдали удару по Дніпру. Зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема гуртожиток, гімназія та адміністративна будівля. Є постраждалі та загиблі.

Нагадаємо, увечері 24 червня в Таганрозі Ростовської області пролунав вибух і спалахнула пожежа на заводі. На цьому підприємстві виготовляють дрони для армії.

Також ми повідомляли, що через обстріл Дніпра 24 червня зазнали пошкоджень щонайменше 34 навчальних заклади. Крім того, є руйнування щонайменше у восьми медичних закладах.