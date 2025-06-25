Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія У Таганрозі влучили по заводу, де виготовляють БпЛА для армії

У Таганрозі влучили по заводу, де виготовляють БпЛА для армії

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 00:21
У Таганрозі є влучання по підприємству, яке виготовляє дрони
Спалах у небі після влучання в Ростові. Фото: кадр із відео
Ключові моменти Що відомо про удар по підприємству

Увечері 24 червня в Таганрозі Ростовської області пролунав вибух. Є влучення по підприємству "Атлант АЕРО", яке виготовляє літальні апарати для російської армії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

Реклама
Читайте також:

Що відомо про удар по підприємству

РосЗМІ ще раніше 22:00 писали, що лунає сирена та по всій території Ростовської області оголосили повітряну тривогу.

Після вибуху на території заводу, який спеціалізується на виготовленні безпілотників і відповідного обладнання, спалахнула пожежа.

Нагадаємо, наприкінці травня зафіксували дроновий удар по Тулі. БпЛА вдарили по військових підприємствах.

Також ми повідомляли, що РФ від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні вже майже 29 тисяч "Шахедів". Зокрема, у червні росіяни скерували по українських областях 2 736 дронів.

війна вибух завод Росія Ростов
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації