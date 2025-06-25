У Таганрозі є влучання по підприємству, яке виготовляє дрони

Спалах у небі після влучання в Ростові. Фото: кадр із відео

Увечері 24 червня в Таганрозі Ростовської області пролунав вибух. Є влучення по підприємству "Атлант АЕРО", яке виготовляє літальні апарати для російської армії.

Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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РосЗМІ ще раніше 22:00 писали, що лунає сирена та по всій території Ростовської області оголосили повітряну тривогу.

Після вибуху на території заводу, який спеціалізується на виготовленні безпілотників і відповідного обладнання, спалахнула пожежа.

Нагадаємо, наприкінці травня зафіксували дроновий удар по Тулі. БпЛА вдарили по військових підприємствах.

Також ми повідомляли, що РФ від початку повномасштабного вторгнення випустила по Україні вже майже 29 тисяч "Шахедів". Зокрема, у червні росіяни скерували по українських областях 2 736 дронів.