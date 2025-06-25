В Таганроге есть попадание по предприятию, которое производит дроны

Вспышка в небе после попадания в Ростове. Фото: кадр из видео

Вечером 24 июня в Таганроге Ростовской области прогремел взрыв. Есть попадание по предприятию "Атлант АЭРО", которое изготавливает летательные аппараты для российской армии.

Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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РосСМИ еще раньше 22:00 писали, что раздается сирена и по всей территории Ростовской области объявили воздушную тревогу.

После взрыва на территории завода, который специализируется на изготовлении беспилотников и соответствующего оборудования, вспыхнул пожар.

Напомним, в конце мая зафиксировали беспилотный удар по Туле. БпЛА ударили по военным предприятиям.

Также мы сообщали, что РФ с начала полномасштабного вторжения выпустила по Украине уже почти 29 тысяч "Шахедов". В частности, в июне россияне направили по украинским областям 2 736 дронов.