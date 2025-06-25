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Главная Армия В Днепре возросло число погибших из-за обстрела — уже 17 жертв

В Днепре возросло число погибших из-за обстрела — уже 17 жертв

Ua en ru
Дата публикации 25 июня 2025 00:48
В Днепре увеличилось количество погибших из-за обстрела 24 июня 2025 года
Пожар после обстрела. Фото: ГСЧС Украины
Ключові моменти Что известно об обстреле Днепра 24 июня

Количество людей, погибших в результате атаки на Днепр во вторник, 24 июня, возросло. По состоянию на вечер было известно о 17 жертвах.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Что известно об обстреле Днепра 24 июня

Днем 24 июня российские оккупанты нанесли удар по Днепру. Получили повреждения объекты гражданской инфраструктуры, в частности общежитие, гимназия и административное здание. Есть пострадавшие и погибшие.

Напомним, вечером 24 июня в Таганроге Ростовской области прогремел взрыв и вспыхнул пожар на заводе. На этом предприятии изготавливают дроны для армии.

Также мы сообщали, что из-за обстрела Днепра 24 июня получили повреждения по меньшей мере 34 учебных заведения. Кроме того, есть разрушения минимум в восьми медицинских учреждениях.

Днепр обстрелы война в Украине жертвы погибшие
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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