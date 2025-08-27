Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі ввечері 27 серпня — яка загроза

У Дніпрі та Запоріжжі пролунали гучні вибухи
Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі пролунали ввечері, 27 серпня. Російські окупанти запустили ударні безпілотники.
Про це повідомляє "Суспільне".
Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі
Відомо, що вибухи в Запоріжжі лунали близько 20:53, а у Дніпрі — близько 21:24.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про групи російських безпілотників через Запоріжжя в напрямку Дніпропетровської області. Згодом стало відомо, що російські дрони летять в напрямку Дніпра з півдня.
Моніторинговий Telegram-канал показав карту, на якій видно рух російських БпЛА,
А очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що над містом фіксується один дрон, який летить в напрямку Комунарського району.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 26 серпня російські загарбники завдали удару по шахті ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.
Відомо, що у ніч проти 26 серпня окупанти запустили проти України 59 дронів. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.
