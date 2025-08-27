Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі ввечері 27 серпня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: REUTERS/Gleb Garanich

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі пролунали ввечері, 27 серпня. Російські окупанти запустили ударні безпілотники.

Про це повідомляє "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Вибухи у Дніпрі та Запоріжжі

Відомо, що вибухи в Запоріжжі лунали близько 20:53, а у Дніпрі — близько 21:24.

Дописи "Суспільного". Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про групи російських безпілотників через Запоріжжя в напрямку Дніпропетровської області. Згодом стало відомо, що російські дрони летять в напрямку Дніпра з півдня.

Дописи Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Моніторинговий Telegram-канал показав карту, на якій видно рух російських БпЛА,

Рух російських дронів станом на 21:28. Фото: Monitor

А очільник Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що над містом фіксується один дрон, який летить в напрямку Комунарського району.

Допис Федорова. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог станом на 21:35. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, 26 серпня російські загарбники завдали удару по шахті ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Відомо, що у ніч проти 26 серпня окупанти запустили проти України 59 дронів. У Повітряних силах ЗСУ назвали кількість збитих цілей.