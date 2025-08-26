РФ атакувала шахту ДТЕК — загинув працівник

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У вівторок, 26 серпня, російські окупанти атакували шахту ДТЕК у Донецькій області. Внаслідок ворожого удару загинув працівник, ще троє — зазнали поранень.

Про це інформує пресслужба ДТЕК у Telegram.

РФ атакувала шахту на Донеччині

"Чергова терористична атака ворога на українську енергетику. Ворог вбив нашого колегу. Ще трьох було поранено.

Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Надамо родині всю необхідну допомогу", — йдеться у заяві ДТЕК.

А також зазначається, що постраждалим колегам надається вся необхідна допомога.

За даними ДТЕК, через атаку РФ пошкоджено споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення.

На момент обстрілу під землею перебувало 146 гірників, станом на 14:24 все ще триває їх підйом на поверхню.

Скриншот повідомлення ДТЕК/Telegram

Раніше ми інформували, що у Донецькій області внаслідок ворожої атаки під землею заблокованими опинилися майже 150 шахтарів.

Нагадаємо, що у ніч проти 26 серпня російські окупанти дронами атакували Україну — випустили понад 50 БпЛА.