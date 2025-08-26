Відео
Україна
Головна Армія Окупанти випустили по Україні понад 50 БпЛА — скільки збила ППО

Окупанти випустили по Україні понад 50 БпЛА — скільки збила ППО

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 09:40
Атака на Україну 26 серпня — скільки цілей збила ППО
Робота мобільної групи ППО. Фото: МВС/Facebook

У ніч проти 26 серпня російські окупанти дронами атакували Україну. Однак українським захисникам неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у вівторок, 26 серпня.

Читайте також:
Робота ППО
Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 26 серпня (із 19:00 25 серпня) російські окупанти атакували Україну 59-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Цієї ночі повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 47 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 12 БпЛА на 9 локаціях.

Атака РФ 26 серпня
Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Минулої ночі росіяни випустили по Україні понад 100 безпілотників.

Нагадаємо, що вранці 25 серпня російські окупанти атакували Суми безпілотниками.

обстріли ППО дрони війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
