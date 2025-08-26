Атака на Украину 26 августа — сколько целей сбила ПВО

Оккупанты выпустили по Украине более 50 БпЛА — сколько сбила ПВО
В ночь на 26 августа российские оккупанты дронами атаковали Украину. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 26 августа.
Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО
В ночь на 26 августа (с 19:00 25 августа) российские оккупанты атаковали Украину 59-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.
Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
К сожалению, зафиксировано попадание 12 БпЛА на 9 локациях.
Прошлой ночью россияне выпустили по Украине более 100 беспилотников.
Напомним, что утром 25 августа российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками.
