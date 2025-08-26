Видео
Главная Армия Оккупанты выпустили по Украине более 50 БпЛА — сколько сбила ПВО

Оккупанты выпустили по Украине более 50 БпЛА — сколько сбила ПВО

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 09:40
Атака на Украину 26 августа — сколько целей сбила ПВО
Работа мобильной группы ПВО. Фото: МВД/Facebook

В ночь на 26 августа российские оккупанты дронами атаковали Украину. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ во вторник, 26 августа.

Читайте также:
Робота ППО
Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 26 августа (с 19:00 25 августа) российские оккупанты атаковали Украину 59-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Шаталово, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Этой ночью воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 47 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 12 БпЛА на 9 локациях.

Атака РФ 26 серпня
Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Прошлой ночью россияне выпустили по Украине более 100 беспилотников.

Напомним, что утром 25 августа российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками.

обстрелы ППО дроны война в Украине атака Воздушные Силы ВСУ
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
