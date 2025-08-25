Атака на Україну 25 серпня — скільки цілей збила ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб/Facebook

У ніч проти 25 серпня російські окупанти дронами атакували Україну. Однак українським захисникам вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у понеділок, 25 серпня.

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч на 25 серпня (із 19:00 24 серпня) російські окупанти 104-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів атакували Україну із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Цієї ночі повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

На жаль, зафіксовано влучання 28 БпЛА на 15 локаціях, падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Нагадаємо, що в ніч проти 25 серпня росіяни атакували дронами місто Суми — зафіксовано пожежі.

А раніше в ніч проти 24 серпня окупанти завдали удару по Дніпропетровській області — загинула жінка.