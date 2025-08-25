Атака на Украину 25 августа — сколько целей сбила ПВО

Работа мобильной группы ПВО. Фото: Генштаб/Facebook

В ночь на 25 августа российские оккупанты дронами атаковали Украину. Однако украинским защитникам удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в понедельник, 25 августа.

Отчет о результатах работы ПВО. Фото: Командование Воздушных сил ВСУ

Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО

В ночь на 25 августа (с 19:00 24 августа) российские оккупанты 104 ударными беспилотниками типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов атаковали Украину с направлений: Курск, Шаталово, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ.

Этой ночью воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 76 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

К сожалению, зафиксировано попадание 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Скриншот сообщения Воздушных сил ВСУ/Facebook

Напомним, что в ночь на 25 августа россияне атаковали дронами город Сумы — зафиксированы пожары.

А ранее в ночь на 24 августа оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области — погибла женщина.