Головна Армія Росіяни атакували Дніпропетровщину — є загибла та руйнування

Росіяни атакували Дніпропетровщину — є загибла та руйнування

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 10:54
РФ атакувала Дніпропетровщину — є загибла
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину. Фото: ДСНС/Telegram

У ніч проти 24 серпня російські окупанти завдали удару по Дніпропетровській області. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка, також є значні руйнування.

Про це інформують ДСНС України та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:
Атака РФ на Дніпропетровщину
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 24 серпня 2025 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

РФ завдала удару по Дніпропетровщині — які наслідки

Під ранок 24 серпня російські загарбники безпілотниками атакували Синельниківщину Дніпропетровську область. Внаслідок ворожого удару у Дубовиківській громаді загинула 47-річна жінка.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено агропідприємство та житлові будинки.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 24 серпня 2025 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram

"Є пошкодження на території сільськогосподарського підприємства. Горіли також багатоквартирний та приватний будинки й літня кухня", — зазначив очільник ОВА.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Наслідки атаки РФ на Дніпропетровщину 24 серпня 2025 року. Фото: Сергій Лисак/Telegram
Атака РФ на Дніпропетровщину
Скриншот повідомлення ДСНC/Telegram

Нагадаємо, що в ніч проти 24 серпня російські загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками та ракетами.

Також цієї ночі у Сумах лунали потужні вибухи — окупанти атакували дронами.

росіяни Дніпропетровська область обстріли війна в Україні атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
