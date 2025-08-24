Атака на Україну 24 серпня — скільки цілей збила ППО

Робота мобільної групи ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч проти 24 серпня російські війська вкотре атакували Україну безпілотниками та ракетами. Однак українським оборонцям неба вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у неділю, 24 серпня.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Командування Повітряних сил ЗСУ

Атака РФ на Україну — результати роботи ППО

У ніч проти 24 серпня (із 22:00 23 серпня) російські окупанти атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М із району Тагангорога — РФ. А також 72 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія.

До відбиття повітряного нападу цієї ночі було залучено — авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 8:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та півдні країни.

За даними ПС, на жаль, зафіксовано влучання ракети та 24 БпЛА на 10 локаціях.

Скриншот повідомлення Повітряних сил ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, що у ніч проти 24 серпня у Сумах лунали потужні вибухи — окупанти атакували дронами.

Раніше, 23 серпня, потужні вибухи лунали у Київській області — сили ППО працювали по ворожих цілях.