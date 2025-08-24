Атака на Украину 24 августа — сколько целей сбила ПВО

РФ била баллистикой и беспилотниками — сколько целей сбила ПВО
В ночь на 24 августа российские войска в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Однако украинским защитникам неба удалось уничтожить значительную часть вражеских целей.
Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ в воскресенье, 24 августа.
Атака РФ на Украину — результаты работы ПВО
В ночь на 24 августа (с 22:00 23 августа) российские оккупанты атаковали Украину баллистической ракетой Искандер-М из района Тагангорога — РФ. А также 72 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия.
К отражению воздушного нападения этой ночью были привлечены — авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 8:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 48 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и юге страны.
По данным ВС, к сожалению, зафиксировано попадание ракеты и 24 БПЛА на 10 локациях.
Напомним, что в ночь на 24 августа в Сумах раздавались мощные взрывы — оккупанты атаковали дронами.
Ранее, 23 августа, мощные взрывы раздавались в Киевской области — силы ПВО работали по вражеским целям.
Читайте Новини.LIVE!