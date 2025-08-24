РФ атаковала Днепропетровскую область — есть погибшая

Россияне атаковали Днепропетровщину— есть погибшая и разрушения
В ночь на 24 августа российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, также есть значительные разрушения.
Об этом информируют ГСЧС Украины и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
РФ нанесла удар по Днепропетровской области — какие последствия
Под утро 24 августа российские захватчики беспилотниками атаковали Синельниковщину Днепропетровской области. В результате вражеского удара в Дубовиковской громаде погибла 47-летняя женщина.
Кроме того, в результате обстрела повреждены агропредприятие и жилые дома.
"Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня", — отметил глава ОВА.
Напомним, что в ночь на 24 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и ракетами.
Также этой ночью в Сумах раздавались мощные взрывы — оккупанты атаковали дронами.
