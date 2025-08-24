Видео
Главная Армия Россияне атаковали Днепропетровщину— есть погибшая и разрушения

Россияне атаковали Днепропетровщину— есть погибшая и разрушения

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 10:54
РФ атаковала Днепропетровскую область — есть погибшая
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Днепропетровщину. Фото: ГСЧС/Telegram

В ночь на 24 августа российские оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погибла женщина, также есть значительные разрушения.

Об этом информируют ГСЧС Украины и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

Последствия атаки РФ на Днепропетровщину 24 августа 2025 года. Фото: Сергей Лысак/Telegram

РФ нанесла удар по Днепропетровской области — какие последствия

Под утро 24 августа российские захватчики беспилотниками атаковали Синельниковщину Днепропетровской области. В результате вражеского удара в Дубовиковской громаде погибла 47-летняя женщина.

Кроме того, в результате обстрела повреждены агропредприятие и жилые дома.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область 24 августа 2025 года. Фото: Сергей Лысак/Telegram

"Есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия. Горели также многоквартирный и частный дома и летняя кухня", — отметил глава ОВА.

Атака РФ на Дніпропетровщину
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область 24 августа 2025 года. Фото: Сергей Лысак/Telegram
Атака РФ на Дніпропетровщину
Скриншот сообщения ГСЧС/Telegram

Напомним, что в ночь на 24 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Украину беспилотниками и ракетами.

Также этой ночью в Сумах раздавались мощные взрывы — оккупанты атаковали дронами.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
