Главная Армия Россияне нанесли удар по шахте ДТЭК — есть погибший и раненые

Россияне нанесли удар по шахте ДТЭК — есть погибший и раненые

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 14:59
РФ атаковала шахту ДТЭК — погиб работник
Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС/Telegram

Во вторник, 26 августа, российские оккупанты атаковали шахту ДТЭК в Донецкой области. В результате вражеского удара погиб работник, еще трое — получили ранения.

Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Читайте также:

РФ атаковала шахту в Донецкой области

"Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены.

Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим. Предоставим семье всю необходимую помощь", — говорится в заявлении ДТЭК.

А также отмечается, что пострадавшим коллегам оказывается вся необходимая помощь.

По данным ДТЭК, из-за атаки РФ повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.

На момент обстрела под землей находилось 146 горняков, по состоянию на 14:24 все еще продолжается их подъем на поверхность.

Атака РФ на шахту
Скриншот сообщения ДТЭК/Telegram

Ранее мы информировали, что в Донецкой области в результате вражеской атаки под землей заблокированными оказались почти 150 шахтеров.

Напомним, что в ночь на 26 августа российские оккупанты дронами атаковали Украину — выпустили более 50 БпЛА.

шахта Донецкая область обстрелы шахтеры ДТЭК война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
