РФ атаковала шахту ДТЭК — погиб работник

Россияне нанесли удар по шахте ДТЭК — есть погибший и раненые
Во вторник, 26 августа, российские оккупанты атаковали шахту ДТЭК в Донецкой области. В результате вражеского удара погиб работник, еще трое — получили ранения.
Об этом информирует пресс-служба ДТЭК в Telegram.
РФ атаковала шахту в Донецкой области
"Очередная террористическая атака врага на украинскую энергетику. Враг убил нашего коллегу. Еще трое были ранены.
Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Никогда не забудем и не простим. Предоставим семье всю необходимую помощь", — говорится в заявлении ДТЭК.
А также отмечается, что пострадавшим коллегам оказывается вся необходимая помощь.
По данным ДТЭК, из-за атаки РФ повреждены сооружения и оборудование предприятия, произошло обесточивание.
На момент обстрела под землей находилось 146 горняков, по состоянию на 14:24 все еще продолжается их подъем на поверхность.
Ранее мы информировали, что в Донецкой области в результате вражеской атаки под землей заблокированными оказались почти 150 шахтеров.
Напомним, что в ночь на 26 августа российские оккупанты дронами атаковали Украину — выпустили более 50 БпЛА.
