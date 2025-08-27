Взрывы в Днепре и Запорожье вечером 27 августа — какая угроза

В Днепре и Запорожье прогремели громкие взрывы
Взрывы в Днепре и Запорожье прогремели вечером 27 августа. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Днепре и Запорожье
Известно, что взрывы в Запорожье раздавались около 20:53, а в Днепре — около 21:24.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о группах российских беспилотников через Запорожье в направлении Днепропетровской области. Впоследствии стало известно, что российские дроны летят в направлении Днепра с юга.
Мониторинговый Telegram-канал показал карту, на которой видно движение российских БпЛА,
А глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил, что над городом фиксируется один дрон, который летит в направлении Коммунарского района.
Карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, 26 августа российские захватчики нанесли удар по шахте ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки есть погибший и раненые.
Известно, что в ночь на 26 августа оккупанты запустили против Украины 59 дронов. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.
Читайте Новини.LIVE!