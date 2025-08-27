Видео
Главная Армия В Днепре и Запорожье прогремели громкие взрывы

В Днепре и Запорожье прогремели громкие взрывы

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 21:33
Взрывы в Днепре и Запорожье вечером 27 августа — какая угроза
Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Днепре и Запорожье прогремели вечером 27 августа. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:

Взрывы в Днепре и Запорожье

Известно, что взрывы в Запорожье раздавались около 20:53, а в Днепре — около 21:24.

null
Пост "Суспільного". Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о группах российских беспилотников через Запорожье в направлении Днепропетровской области. Впоследствии стало известно, что российские дроны летят в направлении Днепра с юга.

null
Посты Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Мониторинговый Telegram-канал показал карту, на которой видно движение российских БпЛА,

Повітряна тривога в Україні 27 серпня
Движение российских дронов по состоянию на 21:28. Фото: Monitor

А глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил, что над городом фиксируется один дрон, который летит в направлении Коммунарского района.

null
Пост Федорова. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит следующим образом:

Карта повітряних тривог 27 серпня
Карта воздушных тревог по состоянию на 21:35. Фото: alerts.in.ua

Напомним, 26 августа российские захватчики нанесли удар по шахте ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки есть погибший и раненые.

Известно, что в ночь на 26 августа оккупанты запустили против Украины 59 дронов. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
