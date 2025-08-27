Взрывы в Днепре и Запорожье вечером 27 августа — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Днепре и Запорожье прогремели вечером 27 августа. Российские оккупанты запустили ударные беспилотники.

Об этом сообщает "Суспільне".

Взрывы в Днепре и Запорожье

Известно, что взрывы в Запорожье раздавались около 20:53, а в Днепре — около 21:24.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о группах российских беспилотников через Запорожье в направлении Днепропетровской области. Впоследствии стало известно, что российские дроны летят в направлении Днепра с юга.

Мониторинговый Telegram-канал показал карту, на которой видно движение российских БпЛА,

А глава Запорожской ОВА Иван Федоров предупредил, что над городом фиксируется один дрон, который летит в направлении Коммунарского района.

Карта тревог выглядит следующим образом:

Напомним, 26 августа российские захватчики нанесли удар по шахте ДТЭК в Донецкой области. В результате атаки есть погибший и раненые.

Известно, что в ночь на 26 августа оккупанты запустили против Украины 59 дронов. В Воздушных силах ВСУ назвали количество сбитых целей.