Обстріл Дніпра 20 вересня — ракета влучила у будинок оператора 5 каналу

Зруйнований будинок у Дніпрі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Внаслідок російської атаки на Дніпро в ніч проти 20 вересня постраждав оператор "5 каналу". Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку, в якій мешкав медійник з родиною.

Про це повідомила кореспондентка Наталія Москаленко.

Атака РФ знищила квартиру оператора

Цієї ночі мешканці Дніпра пережили чергову пекельну атаку з боку Росії. Ворожа ракета влучила у багатоповерхівку на правому березі міста.

Як розповіла Наталія Москаленко, російськи удар прийшовся по квартирі, де мешкав її колега, оператор Олександр Пронський. Родині медійника вдалося дивом врятуватися.

"Ми теж відчули, як це — втрачати майно. Одна з ракет влучила у будинок мого колеги, відеооператора "5 каналу" Саші Пронського. Людина, яка завжди підтримувала. Ми часто їздимо на місце прильотів, але сьогодні зранку він розповів: "Я вперше відчув, що таке втратити все у такі роки, коли я все нажив, і отак одним махом за секунду знищено". Він проживав на третьому поверсі, ракета прилетіла у четвертий та п’ятий. Дивом врятувалися він та його дружина. Він розповів, що головне — що дружина жива. А що з квартирою — невідомо, бо рятувальники забороняють туди заходити. Попередньо, за його словами, все знищено", — розповіла журналістка.

Наразі на місці обстрілу триває ліквідація наслідків. За повідомленнями Дніпропетровської ОДА та міської адміністрації, було пошкоджено близько 40 будинків, вісім шкіл та дитсадків.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по багатоповерхівці загинула одна людина, ще 30 отримали поранення.

А також ми писали, що цієї ночі Росія запустила по Україні понад 600 цілей.