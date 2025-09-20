Удар по Дніпру 20 вересня - вже відомо про 30 загиблих

Атака на Дніпро — кількість постраждалих продовжує зростати
Внаслідок російської атаки на Дніпро у ніч на 20 вересня вже постраждали 30 людей. 12 із них знаходяться в лікарні.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.
Сергій Лисак про атаку на Дніпро
"Це звірячий терор цивільних. Який залишає по собі руйнування й горе. Але згуртованість наших людей сильніша. Коли поліція, медики, рятувальники на місці атаки за лічені хвилини", — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали й інші будинки — загалом, близько 40.
Нагадаємо, у Дніпрі внаслідок нічних ударів безпілотників і ракет одна людина загинула. В обласному центрі та навколишніх районах внаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі.
Загалом у ніч проти 20 вересня РФ масовано атакувала Україну понад 600 цілями.
